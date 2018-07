Juve pronta all'assalto tratterà con Mendes

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - La Juve è pronta a tornare all'assalto per Milinkovic. La notizia arriva direttamente da Torino dove, passata la sbornia per l'arrivo di Ronaldo, Marotta sogna un altro colpo. Ripresi i contatti con il presidente della Lazio che ha ribadito un vecchio concetto: il serbo non è in vendita e partirà solo per un'offerta da 150 milioni di euro cash. Il serbo è il preferito di Allegri che come alternativa ha indicato Pogba. A seguire la trattativa per conto della Lazio c'è il solito Mendes, il super agente che lo scorso anno riuscì a piazzare Keita al Monaco per 30 milioni di euro.I contatti con il procuratore di Milinkovic, Kezman sono frequenti così come quelli con la Juve con cui ha concluso la maxi operazione Ronaldo. Da Torino sono certi che Marotta metterà sul piatto 120 milioni di euro ed un giocatore da individuare. Lotito invece preferirebbe avere solo cash e sarebbe pronto a reinvestire parte dei soldi per il sostituto che, giurano a Formello, il diesse Tare ha individuato da tempo. Nessun offerta ufficiale, la Juve farà la prima mossa solo dopo aver ceduto almeno uno tra Huguain, corteggiato da Milan e Chelsea, o Pjanic, seguito dal Manchester City. Inzaghi spera fino all'ultimo di trattenere Milinkovic, che lunedì è atteso in Paideia per le visite di idoneità, Lotito qualora restasse gli offrirà il rinnovo fino al 2023 con un adeguamento a 3 milioni netti a stagione.Il patron è arrivato ieri sera ad Auronzo: oggi assisterà all'amichevole contro la Triestina mentre domani sera presiederà alla presentazione della squadra al Palaroller dove verrà svelata anche la terza maglia, che sarà nera. Il presidente avrà un confronto con il tecnico Inzaghi e proporrà ad Immobile il tanto sospirato rinnovo con adeguamento che consentirà all'attaccante di guadagnare 3 milioni di euro netti a stagione. Rinnovo in arrivo anche per Radu, in scadenza nel 2020, che è così pronto a chiudere la sua carriera con la maglia biancoceleste.riproduzione riservata ®