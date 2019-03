Juve, per CR7 l'ora del giudizio

Timothy Ormezzano

TORINO - È il giorno del giudizio per Cristiano Ronaldo. Oggi la Uefa deciderà come punire la sua esultanza con il gesto de los huevos sotto il settore dei tifosi dell'Atletico Madrid. C'è il rischio piuttosto ridotto che il portoghese salti per squalifica l'andata dei quarti di Champions League, in programma il 10 aprile in casa dell'Ajax.

Molto più probabile che CR7 se la cavi con un'ammenda (più salata di quella da 20 mila euro inflitta al suo ispiratore Simeone) più diffida.

In difesa di Ronaldo ieri si è schierato (anche) Emre Can: «Non voglio valutare il suo gesto, ma dopo quello di Simeone all'andata a Madrid va detto che uno come Ronaldo è autorizzato a rispondere esultando come vuole». E ancora, riavvolgendo ancora il nastro alla sfida del Wanda Metropolitano: «Quella partita per lui non era stata facile - prosegue Emre Can, intervistato dalla Bild -. Cristiano ha dovuto ingoiare diversi bocconi amari e il modo in cui ha risposto, con quella tripletta, è stato incredibile».

Dal giorno del giudizio di Ronaldo a quello sempre più vicino in cui Mandzukic firmerà il suo rinnovo fino al 2021 con la Juventus per 4,5 milioni di euro a stagione. La conferma dell'attaccante croato, ancora a secco di gol in questo 2019, allontana in qualche modo Icardi dai bianconeri. Difficile uno scambio con l'altro argentino Dybala. La Joya non è incedibile, ma la Signora preferirebbe incassare 110 milioni di euro cash.

I prossimi big che potrebbero rinnovare sono Cuadrado e Matuidi, entrambi in scadenza nel 2020. Giusto usare il condizionale, perché la Juve dovrà perfezionare i suoi piani per il futuro prossimo. A proposito di futuro, nei radar bianconeri c'è sempre l'olandese De Ligt, oggetto di un probabile blitz di Paratici in occasione di Olanda-Germania di domenica. La Juve sembra in pole position, con il Barcellona negli specchietti retrovisori.

La regia dell'affare è (anche) nelle mani di Raiola, agente pure di quel Kean che potrebbe essere inserito nella trattativa con l'Ajax come parziale contropartita tecnica.

