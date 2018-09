Juve olè, CR7 rosso e lacrime

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve in dieci sbanca Valencia (2-0), con tanto carattere e una doppietta di Pjanic su rigore, ma perde Ronaldo (che rischia due turni di squalifica). Tutti aspettavano il settimo esordio consecutivo in Champions con (almeno) un gol di CR7, ma è arrivata la sua prima espulsione in 154 presenze nella coppa che conta di più. Un rosso diretto.Ma soprattutto una decisione eccessiva, «un errore che il Var avrebbe evitato», dirà alla fine il tecnico bianconero, «ora speriamo di non perdere Cristiano per più di una partita». La scena madre al minuto 29: scontro tra Murillo e Ronaldo, che poi artiglia (o spettina?) la testa dell'ex nerazzurro. L'arbitro Brych si consulta quattro volte con l'addizionale Fritz e poi caccia il portoghese. Che esce dal campo in lacrime, lasciando alla Juve un triste primato: è il club che ha ricevuto più rossi in Champions (26). «Mi è sembrato un normale contrasto - dirà Bonucci -. Non dobbiamo cadere nelle provocazioni. L'arbitro non ha visto benissimo, ma noi abbiamo risposto da grande squadra. Ronaldo? Era arrabbiato».Di lì a poco sale in cattedra l'altro portoghese Cancelo, che prima centra la traversa e poi si procura un discutibile rigore (entrata da karate di Parejo) trasformato da Pjanic. Vantaggio bianconero meritato, perché prima dell'1-0, nel breve giro di 9', la Juve si era divorata quattro palle-gol, prima di perdere per un guaio muscolare Khedira, rimpiazzato da Emre Can. E nel finale si farà male anche Douglas Costa, subentrato a Pjanic. Dopo l'espulsione di Ronaldo ho visto una squadra più concentrata», l'ammissione di Allegri.Il raddoppio arriva in avvio di ripresa, grazie a un rigore meno solare (Murillo cintura Bonucci) realizzato ancora da Pjanic. Un altro schiaffone al Valencia, che tenta di reagire ma è poca cosa. La Juve controlla bene, serrando le linee del suo 4-4-1 e mostrando grande personalità.Sul gong arriva l'unica vera parata di Szczesny, che respinge (a Parejo) un altrettanto discutibile rigore (sbracciata di Rugani). La Signora scappa in testa al gruppo H con lo United, che passeggia (0-3) in casa dello Young Boys.riproduzione riservata ®