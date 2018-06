Juve, offerta choc del City per Douglas Costa: 100 milioni

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - L'indiscrezione rimbalza da Oltremanica. Il City sarebbe pronto a presentare alla Juve un'offerta per Douglas Costa da far tremare i polsi: 100 milioni di euro. Una proposta (quasi) indecente per l'ex del Bayern, riscattato per 40 milioni dalla Signora, che potrebbe incassare una plusvalenza da 60 milioni.La palla potrebbe passare allo stesso Douglas Costa, visto che per la Juve «i giocatori sono incedibili fino al momento in cui non chiedono di essere ceduti», come ha ribadito l'ad Marotta, rispondendo alle domande su Higuain: «Ma Gonzalo non ha detto di voler andare via». Poi, in merito alle voci su Icardi: «Ottimo giocatore, ma ci è stato accostato dai giornali. È fantacalcio».Il Mondiale alle porte sarà una vetrina importante per Mousa Dembélé, centrocampista in scadenza nel 2019 con il Tottenham monitorato dai bianconeri e dall'Inter. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la Juve e gli Spurs, che valutano il belga di 31 anni intorno ai 25 milioni.Ha una quotazione simile quel Golovin che domani affronterà l'Arabia Saudita con la sua Russia. Alta qualità, costi tutto sommato contenuti per un valido centrocampista 22enne. I bianconeri provano a giocare d'anticipo sul Chelsea, cercando l'intesa con il Cska Mosca.Intanto il brutto episodio nella semifinale Under 15, con i giocatori della Juve che hanno offeso i rivali partenopei intonando il coro «Napoli usa il sapone», ha provocato la dura condanna di Giovanni Malagò, che ha parlato di «un episodio di una gravità senza precedenti». Anche l'ad bianconero Beppe Marotta ha stigmatizzato «un atto da condannare senza attenuanti».Dopo aver pensato di ritirare la squadra, la Juve sottoporrà i ragazzi a un percorso formativo dopo la finale-scudetto di giovedì a Ravenna.riproduzione riservata ®