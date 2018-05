Juve-Milan, mille agenti in campo per la finale

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mille agenti in campo per garantire la massima sicurezza. Si è svolto in Questura, in vista della finale della Tim Cup tra Juventus e Milan, in programma domani allo Stadio Olimpico, il tavolo tecnico nel corso del quale sono state esaminate, nel dettaglio, le misure organizzative e di sicurezza per l'accoglienza dei tifosi delle due squadre che raggiungeranno la Capitale. Prevista una presenza di circa 65.000 spettatori, con i cancelli che saranno aperti sin dalle ore 18. Ai tifosi della Juventus è stata destinata la Curva sud, i Distinti sud e la Monte Mario, mentre per i tifosi del Milan la Curva nord, distinti nord e la Tribuna Tevere.In occasione dell'arrivo nella Capitale delle tifoserie, è stato definito il piano d'afflusso, parcheggio e deflusso dei tifosi juventini e milanisti provenienti da tutto il territorio nazionale.Emesso, dalla Prefettura il divieto di vendita per asporto e trasporto, nella pubblica via, di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro, che sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico ed alle direttrici di afflusso e deflusso da 3 ore prima dell'inizio ad un'ora dopo la fine dell'incontro.