Juve, Marcelo e Isco più vicini dopo il ko del Real in Champions

La Juve segue il Real-ity Show. La clamorosa eliminazione dalla Champions del Real Madrid, ad opera dell'Ajax, avvicina ulteriormente ai bianconeri Marcelo. Sua moglie Clarice Alves lo spinge a rompere con la Casa Blanca, citando su Instagram la regola di un noto mental coach: «Quando ti trattano come una delle tante opzioni, rimuoviti da solo dall'equazione». Rottura vicina anche per l'altro obiettivo bianconero Isco che, relegato in tribuna, non si è fatto vedere dalla squadra né prima né dopo la partita.

Il flop in panchina di Solari, a detta del programma televisivo Chiringuito, ha intanto spinto Florentino Perez a ricontattare Zidane, la prima opzione juventina per il dopo-Allegri.

Niente da fare, Zizou avrebbe chiesto e ottenuto di decidere il suo futuro a giugno, quando potrebbe battezzare la sua seconda vita da bianconero. Dal fronte olandese, infine, si registrano le dichiarazioni del ds dei Lancieri su capitan De Ligt, altro osservato speciale della Juve: «L'Ajax non ha bisogno di soldi, ma so che Matthjis andrà in un grande club». A Torino fanno sul serio e intanto non perdono di vista l'alternativa Ruben Dias, difensore centrale del Benfica.

Dal mercato al campo. Domani l'Udinese, martedì l'Atletico. «Possiamo ribaltare il risultato di Madrid - assicura Szczesny -, ma dovremo giocare molto meglio di quanto fatto finora». Allegri farà turnover, compatibilmente con infortuni (Cuadrado, Khedira, Douglas Costa) e squalifiche (Pjanic e Cancelo). Probabile pit stop per Cristiano Ronaldo, che va verso la seconda panchina in campionato dopo quella di Bergamo. Il portoghese può concentrarsi sulla Champions, dove ha sin qui segnato un solo gol in sei partite. In attacco possibile chance per Kean e solito ballottaggio tra Bernardeschi e Dybala: chi non partirà titolare in campionato avrà molte possibilità di giocare dal primo minuto in Europa.

