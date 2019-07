Juve, la prima uscita è una beffa

Timothy Ormezzano

TORINO - Falsa partenza. L'era bianconera di Sarri comincia con una sconfitta beffarda ma indolore nella prima uscita dell'International Champions Cup. A Singapore la Juve perde (3-2) contro il Tottenham vicecampione d'Europa. Decisivo un capolavoro da centrocampo di Kane, che punisce un erroraccio sul gong di Rabiot. «C'è ancora tanto da lavorare - dirà il francese -, devo crescere ma mi sono comunque trovato molto bene».

Sarri ha sfoderato qualche (comprensibile) alibi, proprio come gli imputavano di fare ai tempi del Napoli i suoi nuovi tifosi bianconeri: «I nostri avversari sono più vicini all'inizio del campionato. E la condizione fisica conta molto».

Pronti, via e la Juve è più allegriana che mai. L'unica novità rispetto all'anno scorso è Buffon tra i pali: il vecchio che avanza, mentre i nuovi sono (inizialmente) in panchina. Dopo un palo di Son e due occasioni sprecate da Cristiano Ronaldo gli inglesi passano al 31' grazie a un tap-in di Lamela in seguito a un'ottimo intervento di SuperGigi. Il primo tiro in porta della Juve arriva al 36', con un'incornata di Mandzukic.

Bianconeri più sarriani nella ripresa, quando entrano Szczesny, Demiral, Rabiot e Higuain. Sarà proprio il nueve declassato a numero 21 a pareggiare al 56' dopo una triangolazione con Bernardeschi degna del migliore Sarriball. Al 60' arriva anche il 2-1 di Cristiano Ronaldo, innescato da De Sciglio. «Sono contento di essere tornato», il telegramma lasciato da CR7 sui social. Poco dopo esce Bonucci, che passa la fascia a Gonzalo, ed entra un De Ligt un po' macchinoso all'esordio in bianconero. Il 2-2 arriva al 65' grazie a una splendida combinazione tra Ndombelé e Lucas Moura, infine il 3-2 da cineteca segnato al 93' di Hurricane.

