Juve-Inter, nuovo derby d'Oriente

ROMA - Juventus-Inter non sarà mai un'amichevole, nemmeno se si gioca a fine luglio e a Nanchino, in Cina, dall'altra parte del mondo. Adesso di più che sulle panchine ci sono due tecnici nuovi e con aspettative a mille: Maurizio Sarri in bianconero può diventare in poco tempo l'allenatore più forte e ammirato d'Europa; Antonio Conte può trasformare in un'impresa eccezionale la sua storia in nerazzurro e vincere anche a Milano. Insomma, c'è tutto il pepe di questo mondo perché oggi alle 13,30 (diretta su Sportitalia) Juve-Inter diventi una delle partite più attese di un'estate di grande calcio. Si gioca il secondo appuntamento della International Champions Cup e Conte non ha dubbi: «Anche se è la prima volta che affronto la mia ex squadra, la considero solo un avversario da battere».

Meno lapidario ma ugualmente motivato Sarri: «Ronaldo giocherà come al solito attaccante di sinistra e gli altri dovranno adeguarsi a lui. Contro l'Inter non è e non sarà mai una partita come le altre. Non siamo al meglio e nemmeno loro, ma sarà sfida vera».

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

