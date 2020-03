Juve-Inter a porte aperte lunedì sera

MILANO - Salvo colpi di scena, Juventus-Inter si giocherà lunedì 9, in posticipo serale (20,45) e a porte aperte, nella speranza che le restrizioni governative per l'emergenza coronavirus cessino alla mezzanotte di domenica 8.

Sempre lunedì saranno collocate Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, mentre tra sabato e domenica si disputeranno Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina. Questo l'accordo raggiunto ieri in una riunione tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e quello della Lega di A Paolo Dal Pino, con collegati i consiglieri federali Beppe Marotta (ad Inter) e Claudio Lotito (n°1 della Lazio). Proposta poi portata in un altro consiglio straordinario di Lega (dopo quello di domenica) per essere sottoposta a tutte le 20 società. Il resto del calendario di A slitterebbe così di un turno sino alla collocazione di un nuovo slot infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio, destinato alla terzultima giornata. Mercoledì 18 marzo potrebbero svolgersi i recuperi di tre delle partite saltate il 23 febbraio: Torino-Parma, Verona-Cagliari (non più l'11) e Atalanta-Sassuolo. Ancora nessuna ipotesi per Inter-Sampdoria ed è il fatto che rende fortemente perplesso il club nerazzurro, critico nelle scorse ore nei confronti delle scelte della Lega da sabato scorso in poi.

Venendo alla Coppa Italia, nonostante le voci circolate ieri, è ancora programmata con il solo divieto di trasferta ai residenti di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e delle province di Savona e Pesaro-Urbino la semifinale di ritorno di domani sera allo Stadium tra Juventus e Milan. Lo stesso criterio sarà adottato giovedì per Napoli-Inter.

La serie B ha invece scelto la strada delle porte chiuse: stasera stadio vuoto in Cremonese-Empoli del turno infrasettimanale. Per quel che riguarda infine Champions ed Europa League, l'Uefa ha fatto sapere di stare «monitorando la situazione», ma che al momento «non vi è alcun cambiamento». Intanto però il presidente del Lione Jean-Michel Aulas si è detto pronto a giocare il ritorno degli ottavi con la Juventus in campo neutro. (M. Sar.)

