Juve, inchiesta dell'Uefa sul gestaccio di Ronaldo

TORINO - Cristiano Ronaldo sotto indagine per il suo gestaccio alla Simeone. Era nell'aria, ma da ieri è ufficiale. La Uefa ha aperto un'inchiesta sull'esultanza volgare del portoghese dopo Juve-Atletico Madrid. La decisione è attesa per giovedì.

Dalla Continassa filtra un po' di apprensione, ma anche la sensazione che CR7 possa evitare la squalifica nei quarti di Champions contro l'Ajax e cavarsela con una multa. Il suo festeggiamento con riferimento agli attributi è stato infatti classificato come condotta impropria (articolo 11). Non si parla di insulti o provocazioni nei confronti dei tifosi avversari (articolo 15). Quella di Ronaldo è stata una colorita replica a Simenone, che al Wanda Metropolitano aveva compiuto un gesto simile, costatogli un'ammenda di 20 mila euro. La differenza è che il tecnico si era esibito sotto la tribuna popolata dai suoi tifosi, mentre CR7 si è sfogato sotto il settore occupato dagli spagnoli.

«Tra quelli in campo e quelli sugli spalti, martedì in tanti hanno esultato in modo diverso dal solito. Nessuna paura di squalifiche», aveva detto Allegri, allargando il discorso a Douglas Costa, che dalla tribuna aveva rivolto lo stesso gesto de los huevos proprio a Simeone.

Quella di giovedì sarà una giornata importante anche per il brasiliano, che conoscerà la prognosi per la ricaduta muscolare al quadricipite. Già ai box da un mese e mezzo, rischia di restare fuori per altri 30 giorni. E quindi di non poter giocare entrambe le partite contro l'Ajax. È una stagione sin qui da dimenticare, per Douglas Costa. Tra lo sputo a Di Francesco (quattro giornate di squalifica), l'incidente (con torto) in automobile del 4 febbraio, con puntata nello stesso giorno alla festa a Parigi del suo connazionale Neymar, e infine l'esultanza alla Simeone-Ronaldo non proprio in stile Juve.

Intanto Allegri ha concesso ben otto giorni di semivacanza ai (pochissimi) giocatori risparmiati dalle nazionali, che svolgeranno un lavoro personalizzato tra casa e campo. La ripresa è fissata soltanto per martedì prossimo alla Continassa. Juve, c'è sosta per te.

