Juve implacabile con Bonucci e Kean

TORINO - Juve più forte dell'emergenza infortuni. Dopo il colpaccio (0-2) di ieri in casa di un Cagliari molto spento, l'ottavo scudetto consecutivo è sempre più vicino. Bastano tre vittorie nelle ultime otto giornate, sempre che il Napoli oggi sbanchi Empoli, riportandosi a -15 dai bianconeri. Il (quasi) vecchio e il bambino. A lasciare il segno sono il 31enne Bonucci, alla 250ª presenza in A, e il 19enne Kean, al quarto gol in campionato, lo stesso bottino di Dybala. Considerando anche le coppe, il classe 2000 viaggia a una media di un centro ogni 59 minuti. La macchia sulla sua partita è un'esultanza provocatoria, ostentata sotto la curva rossoblù. I

l pubblico sardo reagisce con certi orribili ululati, giustamente denunciati da Matuidi. «Kean poteva festeggiare in un altro modo - così Bonucci -. I buuu razzisti? La colpa va divisa, la curva del Cagliari e Moise hanno sbagliato». Anche Allegri non fa sconti al Millennial: «Per maturare bisogna evitare certe esultanze. Ci vuole sempre rispetto dell'avversario». Giulini, presidente del Cagliari, gioca in difesa: «Chiuque avesse esultato in quel modo avrebbe scatenato i fischi del pubblico, indipendentemente dal colore della sua pelle».

La cronaca. Il Cagliari è molto guardingo: tanta densità, poche ripartenze e nessuna conclusione in porta. Da un corner al 22' di Bernardeschi nasce l'1-0 griffato con uno stacco imperiale da Bonucci. La ripresa si apre con un rigore (mani di Faragò) inutilmente reclamato dalla Juve.

Dopo 60' gli infortunati bianconeri vanno in doppia cifra: il decimo ko è quello di Caceres, bloccato da un problema al flessore. Il Cagliari è tutto in un paio di incornate di Pavoletti fuori misura. Troppo poco. Il raddoppio all'85' del solito Kean, dopo due suoi tentativi respinti da Cragno, incendia il finale di gara. Con esultanze e ululati da censura.

