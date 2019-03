Juve, il futuro di Allegri è un rebus

Timothy Ormezzano

TORINO - Una cena ha avvicinato Allegri ad Agnelli, ma il futuro del tecnico dipende dalla sfida di martedì contro l'Atletico Madrid. Il Conte Max ha smentito le voci di una rottura sempre più vicina: «Mercoledì sera ho incontrato il presidente Agnelli. Tra di noi c'è totale sintonia. Le mie dimissioni o certi litigi sono roba da scherzi a parte».

L'incontro per l'eventuale rinnovo del contratto è però ulteriormente slittato: «Abbiamo deciso che ne parleremo a fine stagione. Diamo tempo al tempo». Il totopanchina bianconera intanto prosegue: se Allegri sembra in leggera risalita, in pole resta sempre Zidane, mentre resiste Conte e cala Guardiola. «Le voci sui miei successori mi scivolano addosso. Anzi, mi diverto in queste situazioni. Vedo sempre il sole anche quando non c'è», ha detto Allegri. Che non ha smentito la serata di fine febbraio alla quale hanno partecipato la squadra e un plotone di modelle: «Ha portato un po' di brio in un momento di tristezza. Non faccio il guardiano, ma l'allenatore. C'è stata una cena, si sono divertiti e hanno fatto bene». Oggi la Juve affronterà l'Udinese con in testa i Colchoneros. Largo al turnover, che questa volta coinvolgerà anche Ronaldo, al secondo pit stop in campionato dopo quello di Bergamo: «Cristiano andrà in panchina - conferma Allegri -. Non è vero che a Napoli si era spazientito».

Con CR7, seduti, ci saranno Bonucci, Chiellini e probabilmente anche Mandzukic e Dybala, entrambi acciaccati. I big sono già sintonizzati sulla Champions, quando torneranno anche Pjanic e Cancelo (oggi assenti per squalifica) e il quasi recuperato Douglas Costa.

