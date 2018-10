Juve, esame Mou

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy Ormezzano«So di poter dare l'esempio. Dentro e fuori dal campo». Parole e musica di Cristiano Ronaldo, che stasera guiderà la Juventus in casa del Manchester United. CR7 è uscito per la prima volta allo scoperto sulla vicenda del presunto stupro subito da Kathryn Mayorga nel 2009: «Non racconto bugie, mi sento fiducioso così come lo sono i miei avvocati. Alla fine, la verità verrà fuori. Io penso solo al calcio e sto molto bene. Ho tutto, una famiglia e un club fantastico. Il resto non mi turba».Poi, dribblata una domanda sulla complicata attualità del Real Madrid («non mi compete parlare dei loro problemi»), Ronaldo ha fatto spallucce dicendo dei premi che per lui non fioccano come una volta: «Io vittima di un complotto? Non sono ossessionato dai riconoscimenti individuali, ne ho ottenuti tanti».Dopo il pisolino schiacciato nella mezz'ora finale di Juve-Genoa, per i bianconeri suona la sveglia nel Teatro dei Sogni dello United, dove sono attesi ben 4000 tifosi juventini. In palio c'è una serissima ipoteca sul primo posto del gruppo H di Champions. Sfida tra grandi ex: Pogba contro la Juve e Cristiano Ronaldo contro lo United. «Tornare qui per me è una grande emozione - ammette il fuoriclasse portoghese -. Sarà dura, ma la Juve ha le armi giuste per vincere. Se esulterò in caso di gol? No, proprio come avevo già fatto (quando giocava nel Real Madrid; ndr)».Il ko last minute di Mandzukic, bloccato da una distorsione alla caviglia, obbliga Allegri a rivedere i suoi piani tattici. «Ma Mario non avrebbe giocato lo stesso», dice sorprendentemente il tecnico, chiedendo ai suoi «attenzione e lucidità». La formazione è un mezzo rebus: Cuadrado e Cancelo potrebbero giocare esterni in un 4-4-2 con l'attacco affidato a CR7 e Dybala.riproduzione riservata ®