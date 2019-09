Juve, è Alex Sandro lo stakanovista

Timothy Ormezzano

TORINO - Il nuovo stakanovista bianconero si chiama Alex Sandro. La sua stagione è cominciata a tutta birra, senza soste nè sieste. L'estate priva di rumors di mercato sembra avergli fatto un gran bene. Dopo i 180' accumulati contro Parma e Napoli, il brasiliano ha giocato 90' in Brasile-Colombia di sabato scorso. Oggi è tra i probabilissimi titolari di Brasile-Perù, calcio d'inizio alle 5 del mattino italiano, quando tutti i nazionali bianconeri avranno terminato i loro impegni.

Domani è atteso con gli altri sudamericani alla Continassa. Ma se Bentancur, Cuadrado e Dybala partiranno con ogni probabilità dalla panchina in occasione dell'anticipo di sabato (ore 15) in casa della Fiorentina, Alex Sandro sarà invece chiamato a fare gli straordinari. Giocherà anche contro i viola, cercando di limitare gli affondi di Chiesa sulla sua corsia. E quasi sicuramente dovrà rispondere presente pure mercoledì 18, nella prima uscita di Champions in casa dell'Atletico Madrid (mentre stasera la Juve femminile debutta in Champions al Moccagatta di Alessandria contro il Barcellona).

La prima e unica alternativa ad Alex Sandro sulla fascia sinistra è l'eclettico De Sciglio, bloccato da una lesione del bicipite femorale alla coscia sinistra che con ogni probabilità gli impedirà anche di andare al Wanda Metropolitano. L'altra possibilità è dirottare Danilo sulla corsia mancina e schierare Cuadrado nel ruolo di terzino destro. Una soluzione (di ripiego) che non convince Sarri, deciso a ripartire dalle certezze. A costo di spremere qualche titolarissimo come Alex Sandro, il bianconero che durante la sosta ha macinato più chilometri di voli intercontinentali (ben 21.289 km) con inevitabile jet lag da smaltire.

Prosegue intanto la grande adunata bianconera. Ieri sono rientrati nei ranghi Bonucci, Bernardeschi e Pjanic. Oggi torneranno alla base anche Szczesny, Emre Can, De Ligt, Cristiano Ronaldo, Demiral e Matuidi. Buone notizie dal lungodegente Pjaca, che ha cominciato a lavorare parzialmente in gruppo, svolgendo alcuni esercizi di atletica e tecnica prima di proseguire il suo programma di recupero personalizzato. Era ora.

