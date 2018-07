Juve, dopo l'arrivo di CR7 pioggia d'oro dalle vendite

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Sul pianeta Juventus si registrano diverse scosse di assestamento, dopo il terremoto CR7. Lunedì la partenza da Torino di Cristiano Ronaldo, dopo il bagno di folla e le sue dichiarazioni da neoleader deciso a «vincere tutto». Ieri sera, la prima foto in maglia bianconera pubblicata sul suo profilo Instagram aveva già ottenuto 10,4 milioni di like: abbastanza per entrare nella top ten mondiale, scalzando un'immagine postata dalla neomamma Beyoncé.Tra oggi e domani il via al tour di Ronaldo in Cina, per conto del suo sponsor Nike, con buona pace dell'Adidas partner tecnico della Juve. A proposito (come avevamo anticipato), niente tournée negli Usa con la squadra per Cristiano, che dal 30 luglio comincerà a lavorare alla Continassa con la maggior parte dei reduci del Mondiale. L'8 agosto, la grande adunata, a quattro giorni dall'atteso vernissage del 12 agosto Villar Perosa.Intanto, per la Juve, è tempo di fare affari con il Chelsea. Affari potenzialmente d'oro, se il primo giocatore richiesto da Sarri è quel Rugani che potrebbe portare nelle casse addirittura 50 milioni, con una maxiplusvalenza in arrivo. Oggi è previsto un incontro tra vertici dei due club, con l'intermediario Fali Ramadani. Il sempre più probabile probabile sbarco a Londra di Rugani ha spinto il difensore Gary Cahill a chiedere la cessione al Chelsea.Un po' più complesso il passaggio ai Blues di Higuain, che avrebbe chiesto alla Juve una buonuscita di circa 7,5 milioni, l'ingaggio annuo dell'argentino. Prima di affondare il colpo per una sessantina di milioni, i londinesi dovranno però cedere Morata (al Milan?). Intanto in Francia segnalano Alex Sandro sempre più vicino al Psg. Per sostituirlo la Juve sogna Marcelo e monitora l'alternativa Bernat.Dalla Continassa intanto smentiscono seccamente la voce rimbalzata dalla Spagna secondo cui l'ex Real e Juve Zidane a ottobre sarebbe sbarcato a Torino per ricoprire un ruolo dirigenziale, da collaboratore del ds Paratici.