Juve denunciata: gli scudetti sono 34 e non 36

ROMA - La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla Juventus a seguito di una denuncia presentata dall'avvocato napoletano Angelo Pisani, presidente dell'Associazione «Noi Consumatori», sull'illegittima esposizione e pubblicità ingannevole del logo con 36 scudetti da parte del club bianconero. Lo rende noto lo stesso Pisani. Il legale nel ricorso ricorda che la Juventus è stata riconosciuta dalla giustizia sportiva nel 2006 colpevole di «illecito associativo» e quindi privata degli scudetti 2004-2005 e 2005-2006. «Ciò nonostante - si legge - incurante della condanna subita e in violazione dei fondamentali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, sul sito internet e sulle pagine istituzionali della società in oggetto, nonché all'ingresso dell' Allianz Stadium di Torino, in totale elusione e dispregio di tali provvedimenti e quindi della Giustizia, tra i trofei vinti dalla squadra Juventina, viene pubblicato lo scudetto raffigurante n. 36 titoli (con il numero 36) mentre i titoli vinti sono in realtà 34. Quindi nessun altro numero, può essere comunicato, esposto e pubblicizzato dalla Juve.