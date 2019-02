Juve, CR7 a rischio per il San Paolo

Timothy Ormezzano

TORINO - Primo infortunio da juventino per Cristiano Ronaldo, in dubbio per il big match di domenica in casa del Napoli. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, il portoghese ha lavorato a parte per colpa di una botta alla caviglia sinistra rimediata domenica in casa del Bologna. Gli accertamenti medici hanno escluso la presenza di lesioni.

L'ansia iniziale è parzialmente passata, ora non resta che attendere che passi anche il dolore. L'eventuale assenza di CR7, monitorato di giorno in giorno, spingerebbe Dybala verso il ruolo a lui più congeniale, quello di falso nueve. Domenica l'argentino cercherà di sfatare un tabù segnando il suo primo gol in Serie A al Napoli - gli unici due centri li ha realizzati in Coppa Italia, nel 2016-17 -, nonché il terzo consecutivo in campionato: c'è da migliorare un saldo che vede la Joya in ritardo di 10 reti rispetto allo scorso campionato. Allegri dovrà fare quasi sicuramente a meno di Douglas Costa, che ora punta l'Udinese e soprattutto l'Atletico Madrid. Le principali novità rispetto a Bologna saranno il rientro di Szczesny tra i pali e quello di Emre Can a centrocampo.

Ieri intanto un enigmatico post di Icardi dal messaggio freedom, libertà, ha ottenuto i like di Wanda Nara e del suo ex compagno di squadra Cancelo. Forse un invito a liberarsi (dall'Inter) per poi sposare la Signora, percorrendo la stessa tratta Milano-Torino coperta dall'ex nerazzurro Cancelo l'estate scorsa? La Juve, come ha confermato Paratici, a giugno valuterà se riallacciare i fili di quella trattativa per Maurito imbastita l'estate scorsa. Alla finestra ci sono anche il Napoli e quel Real Madrid che ieri, nel ritorno della semifinale di Copa del Rey contro il Barcellona, non ha convocato per scelta tecnica Isco, obiettivo sempre più reale della Juve.

L'ex giallorosso Szczesny ha invece scherzato con il simbolo della Roma, ricordando che il terzo portiere bianconero Pinsoglio «ha vinto gli stessi scudetti di Totti giocando l'anno scorso appena 22 minuti». Una battuta che nella Capitale non tutti hanno gradito.

