Juve, con lo Young Boys la prima volta senza CR7

Timothy OrmezzanoTORINO - C'è sempre una prima volta, anche per una Vecchia Signora. La prima Juve stagionale senza Cristiano Ronaldo punterà molto su Mandzukic, questa sera (alle 18.55) all'Allianz Stadium contro lo Young Boys. Senza CR7, Allegri scommette sul 17 croato, a caccia del primo centro in Champions dopo i quattro gol realizzati in serie A, uno in meno rispetto al saldo finale dell'ultimo campionato. «Sono curioso di vedere la squadra senza Ronaldo. A dire il vero l'ho già intravvista a Valencia, quando abbiamo giocato in dieci - ricorda il tecnico livornese -. Fortunatamente gli hanno dato una sola giornata di squalifica. Cristiano ha giocato tante partite, sabato la migliore di tutte, ha bisogno di riposare». Poi, interpellato sul reportage dello Spiegel che accusa di stupro Ronaldo: «Non l'ho letto, non commento. E poi sono cose private».Altra assenza vistosa - prima volta dopo otto anni - quella di Marotta, l'ormai ex amministratore delegato. «Quando si rompe un rapporto professionale è normale che ci sia grande dispiacere - afferma Allegri -. Servirà un momento di assestamento». L'addio dell'ad non ha lasciato indifferente nemmeno Barzagli: «Mi è dispiaciuto, perché reputo Marotta un grande manager. E' stato lui a portarmi alla Juve in un periodo non facile della mia carriera».Cambia la Juve, non l'ambizione di vincere. Sperando magari in una sconfitta del Manchester United contro il Valencia, nell'altra partita del girone: un risultato che potrebbe far saltare la panchina di Mourinho. E, chissà, avvicinare Pogba a Torino. «Arriva un'altra partita importante, un'altra partita da vincere per non vanificare quanto abbiamo fatto a Valencia. Giocheremo con grande rispetto e determinazione, con velocità e tecnica», dice Allegri, per niente contento di come i suoi hanno interpretato gli ultimi 20 minuti di Juve-Napoli.Lo Young Boys è la Juventus svizzera: 9 vittorie in altrettante giornate di campionato, 12 punti di vantaggio sul Thun, superato sabato per 4-1, ben 32 gol fatti e appena 6 subiti. «Ci dispiace che non ci sia Ronaldo», dice il tecnico Seoane. E pazienza se qualcuno non gli crede.riproduzione riservata ®