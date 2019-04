Juve con Cristiano Ronaldo: «Sarà titolare, serve fare gol»

Timothy Ormezzano

TORINO - Cristiano Ronaldo ok, Chiellini ko. Gioie e dolori bianconeri. Da una parte c'è il fondamentale rientro del portoghese, giusto in tempo per l'andata dei quarti di Champions in programma stasera in casa dell'Ajax. Un recupero-lampo, quello di CR7, 16 giorni dopo la lieve lesione al flessore patita in Portogallo-Serbia. «Cristiano giocherà dal primo minuto - conferma Allegri -. L'Ajax ha eliminato il Real e giocato alla pari con il Bayern. Su 20 partite in casa ha perso solo una volta. Prevedo una sfida fisica e aperta, che difficilmente finirà 0-0». Dall'altra parte c'è il forfait all'ultimo di Chiellini, non convocato per una contusione al polpaccio. Brutta tegola, visto che il capitano è probabilmente il bianconero più importante e insostituibile.

L'emergenza si sposta dunque dall'attacco alla difesa, viste le assenze di Caceres, del jolly Emre Can e le condizioni non ancora ottimali dell'appena recuperato Barzagli. L'ormai ex Benatia avrebbe fatto molto comodo.

Si va verso un ritorno al 4-3-3, con in difesa Bonucci e giocoforza Rugani: «Sono pronto, cercherò di non far rimpiangere Chiellini. Se mi piacerebbe giocare con De Ligt? Perché no». A centrocampo Bentancur è in vantaggio su Khedira. In attacco, infine, largo al tridente Bernardeschi-Ronaldo-Mandzukic.

Quest'ultimo ha evitato la prova televisiva per la reazione nei confronti di Romagnoli durante Juve-Milan, poiché «il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta». In panchina Dybala e il recuperato Douglas Costa: «Paulo viene da un ottimo allenamento, se sta bene è tra i migliori al mondo. E Douglas Costa in queste partite può essere determinante».

La missione bianconera è segnare almeno un gol e contenere la giovane squadra olandese, che ha la spensieratezza di chi non ha (quasi) nulla da perdere. «Servirà una Juve offensiva e coraggiosa: non possiamo pensare di non segnare - prosegue Allegri -. Dobbiamo mettere le basi per il passaggio alle semifinali, mentre sabato vogliamo festeggiare lo scudetto a Ferrara».

L'Ajax dovrà fare attenzione al pericolo-giallo, visto che ha ben cinque titolari sotto diffida e dunque a rischio per il ritorno di martedì allo Stadium: Ziyech, Van de Beek, Tagliafico, Blind e l'osservato speciale bianconero De Ligt. A proposito di mercato, un altro giocatore nel mirino della Juve è Rabiot, che secondo El Mundo Deportivo potrebbe arrivare a Torino a parametro zero. Sul francese in partenza dal Psg ci sono anche Barcellona, Real Madrid e alcuni club inglesi.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA