Juve, c'è il sorpasso a sinistra

Timothy OrmezzanoTORINO - Sorpassi a sinistra. Bernat insidia Spinazzola nella corsa al posto liberato da Asamoah, mentre in caso di addio di Alex Sandro (corteggiato in Premier e dal Psg) la Juve proverà a chiudere per Filipe Luis.Asamoah è praticamente un ex bianconero. Per rimpiazzarlo a Torino pensavano a Spinazzola, ma il suo rientro alla casa madre non è scontato. Il cursore dell'Atalanta è reduce da una stagione con più ombre che luci, ha poca esperienza internazionale e un ginocchio che fa le bizze. Tra le alternative sale Bernat, in scadenza nel 2019 con il Bayern. Sul terzino spagnolo è vigile anche l'Atletico, a caccia di un possibile sostituto di Filipe Luis.Il brasiliano, dopo aver scalzato Alex Sandro dalla lista dei convocati della Seleçao per il Mondiale, è tra i principali candidati per la sua successione in bianconero.Il mercato si incrocia con il marketing. Ieri la Juve ha ufficializzato le nuove divise, che verranno indossate già sabato contro il Verona, nell'ultima uscita stagionale che culminerà con la consegna dello scudetto e la sfilata sul pullman scoperto per il centro di Torino. Tra i testimonial delle casacche, criticate dai tifosi perché le strisce molto più ampie e lo sponsor formano una grossa H sul petto, ci sono anche Pjanic e Dybala. I fans sperano che non si ripeta quanto accaduto due estati fa con Pogba, ceduto dopo aver posato con la nuova maglia.Stesso discorso per l'altro modello Cuadrado. La sua permanenza a Torino sembra legata a doppio filo a quella di Allegri, la cui conferma è sempre più probabile. Con la ripresa fissata per venerdì, il tecnico potrebbe sfruttare questi giorni per definire il suo futuro con il club bianconero.riproduzione riservata ®