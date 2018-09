Juve, c'è il caso-Dybala da risolvere

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy Ormezzano

TORINO - Se Ronaldo cerca il primo gol italiano, la Juve cerca il miglior Dybala. Quello che la scorsa stagione segnò cinque gol nelle prime tre giornate. E alla quarta, proprio contro quel Sassuolo che alla ripresa si presenterà allo Stadium, realizzò una tripletta. Per (ri)farlo, ovvio, bisogna prima giocare. Troppo pochi i 100 minuti disputati sinora sui 270 complessivi.

È presto per emettere sentenze definitive. Ma Allegri è comunque chiamato a risolvere alla svelta l'ennesimo rebus tattico, visto che nel 4-3-3 non sembra esserci un ruolo adatto a Dybala.

Dopo la sosta ricominceranno le prove di compatibilità tra l'argentino e gli inamovibili Mandzukic e Ronaldo, entrambi sotto torchio alla Continassa. «Solo due parole: duro lavoro», ha twittato ieri il fuoriclasse portoghese.

Allegri ha detto che vicino a CR7 servono giocatori abili a giocare in verticale - Dybala, appunto, ma anche Bernardeschi e Douglas Costa - e che per schierare Paulo con Mario e Cristiano servirebbero dei terzini più bloccati: De Sciglio preferito a Cancelo, insomma. Un'altra soluzione è il passaggio alla difesa a tre, con uno tra Barzagli e Benatia in trincea insieme a Bonucci e Chiellini. Con il 3-4-2-1, ad esempio, la Juve potrebbe coprirsi meglio le spalle - già tre gol subìti, quanti l'anno scorso dopo sei giornate - e sprigionare meglio i suoi cavalli in attacco. E allora sì, Dybala potrebbe ritrovare il posto fisso e la «Joya» perduta in questo avvio di stagione in controluce.

Capitolo mercato. Anche Pogba sembra aver perso il sorriso dei tempi migliori, cioè bianconeri: «Il mio futuro per ora è al Manchester United, ma nei prossimi mesi non so cosa succederà. Vediamo». La Juve osserva e sogna un Polpo-bis.