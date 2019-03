Juve-Allegri: alta tensione, c'è Zidane

Timothy Ormezzano

TORINO - Alta tensione bianconera. Il futuro di Allegri sembra appeso alla sfida contro l'Atletico, nonostante le smentite del caso. La Juve rinunciataria vista nelle ultime uscite non è per niente piaciuta al presidente Agnelli. In caso di tracollo in Champions, secondo le ultime voci, il club potrebbe addirittura pensare a un clamoroso ribaltone. La soluzione pronto-uso risponde al nome di Zidane, il profilo più gradito anche da Cristiano Ronaldo. Con l'ex tecnico del Real Madrid sarebbe inoltre più facile l'assalto in estate ad alcuni giocatori finiti ai margini delle merengues: Marcelo, Isco e Asensio.

Rischia di costare troppo invece il sogno Guardiola. A Torino, nei giorni scorsi, sarebbe stato avvistato suo fratello Pere Guardiola. Il problema è il maxi-ingaggio da 20 milioni di sterline che Pep incassa dai Citizens. Ma attenzione anche a un possibile ritorno di fiamma per Conte, il terzo candidato alla successione di Allegri. Il tempo ha curato lo strappo di cinque anni fa tra il club bianconero e l'allenatore salentino, che starebbe acquistando una nuova casa proprio nella sua Torino. Su Conte c'è anche l'Inter, che segue pure Allegri. E intanto non perde di vista Dybala, nell'ottica di uno scambio con Icardi, il cui approdo sotto la Mole dipende anche dall'eventuale uscita di Mandzukic.

Nel frattempo, alla Continassa si prepara l'anticipo di venerdì contro l'Udinese e il big match di martedì sempre allo Stadium contro l'Atletico. Pessimismo per Douglas Costa, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. Buone notizie invece da Khedira, tornato ieri ad allenarsi. Gli accertamenti cardiologici hanno evidenziato una «buona evoluzione clinica del trattamento effettuato», il tedesco sarà a disposizione tra un paio di settimane.

Intanto la Juve ha pubblicato sui social un video motivazionale. Lo slogan è: «Get ready to comeback». Preparati al ritorno (degli ottavi di Champions), ma l'ultima parola, comeback, si potrebbe tradurre anche con rimonta. «Non credere in ciò che hai visto. Alcune notti cullano i sogni, se ti prepari a viverle», afferma il videoclip. Un messaggio che Allegri non può che condividere, anche dopo aver lasciato Twitter.

