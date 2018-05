Jurassic War viaggio nel tempo a Cinecittà

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un viaggio nel tempo, indietro di 60 milioni di anni. Sabato a Cinecittà World irrompe Jurassic War La battaglia dei dinosauri, uno spettacolare simulatore in 4D circondato dal primo e unico Immersive Tunnel mai costruito in Italia. Oltre 80 metri di schermo avvolgeranno gli ospiti del parco, a bordo di un treno futuristico, per incontrare da vicino i dinosauri.Si inizia con un tranquillo percorso in cui scoprire le ricostruzioni a grandezza naturale di fossili e dinosauri animatronics cinematografici. Una volta superato il laboratorio del Discovery Center, 90 ospiti alla volta saliranno a bordo dei vagoni, diretti verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza e allo studio del Dna. «Le tecnologie innovative di Jurassic War - afferma Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World - immergono i turisti in visita a Roma e gli ospiti del parco in un'esperienza multisensoriale che li riporta indietro di 60 milioni di anni: i dinosauri come non si sono mai visti prima d'ora in Italia».