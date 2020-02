Junior Cally chiama, le Sardine rispondono: «Anche noi come lui non amiamo i pesci grossi»

Marco Esposito

Alla vigilia della sua esibizione, lo aveva anticipato nell'intervista concessa a Leggo: «Scelgo le sardine tutta la vita».

Ora, che ha cantato, Junior Cally va addirittura oltre: nella terza serata del Festival (quella delle cover), infatti, il suo endorsement alle Sardine fa un salto di qualità: durante il duetto con i Viito ha modificato alcuni versi di Vado al Massimo - il celebra brano di Vasco Rossi - inserendo un elogio del movimento attivo nelle piazze di tutta Italia. «In mezzo a questi pesci grossi preferisco le sardine» ha cantato, inserendo dei versi rappati nel testo originale.

È bastato che le agenzie battessero quest'anticipazione affinché le Sardine - evidentemente anche loro sensibili al fascino di Sanremo - rispondessero positivamente. «Sardine e Arte nelle sue molteplici forme vanno sempre d'accordo! Non conosciamo nello specifico il cantante e la sua musica - hanno dichiarato alla Adnkronos - e non sappiamo neanche se quelle sardine' sono riferite a noi. Però anche noi ai pesci grossi preferiamo le sardine, quindi abbiamo già una cosa in comune!».

Se non si tratta di amore ricambiato, possiamo comunque già dire che il corteggiamento tra il rapper accusato di sessismo per il testo di Strega e il movimento guidato da Mattia Santori è già ben avviato.

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA