Junior Bake Off, c'è Katia e il talent cambia guida

New entry a Junior Bake Off Italia, il talent Magnolia sulla pasticceria riservato ai bambini. La terza edizione, al via stasera alle 21.10 su Real Time, sarà infatti condotta non più da Benedetta Parodi ma da Katia Follesa, che giocherà con i 12 piccoli pasticceri protagonisti, tra cupcake di verdure, dolci giganti, torte vulcano e panna montata. Villa Annoni di Cuggiono, in provincia di Milano, sarà ancora una volta cornice del programma: sotto il tendone allestito nel grande parco, i concorrenti si sfideranno in una serie di prove, sotto l'occhio dei tre giudici Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara, e in ogni puntata due di loro dovranno lasciare il gioco, fino alla proclamazione del miglior piccolo pasticcere d'Italia. Tutti gli episodi, come anche tutte le ricette, saranno sempre disponibili su Dplay.com, il servizio OTT di Discovery Italia, attraverso differenti device e in modalità gratuita on demand..(D. Ara.)