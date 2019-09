Julia, la doppia vita tra musica e regia

Ida Di Grazia

Ludovica Lirosi, in arte Julia Liros è un'attrice, regista e produttrice romana che di recente ha deciso di intraprendere un'avventura nel mondo della musica da protagonista. A giugno ha debuttato con il singolo Me Siento sola che a luglio ha vinto l'Arff Audience Award di Barcellona, e qualche settimana fa ha debuttato con un secondo singolo Me gustan dos.

Ludovica, anzi Julia, come nasce la sua passione per la musica?

«La musica per me è una cosa nuova. È nata diciamo per esigenza. Ho diretto una web serie e volevo partecipare ad un festival il prima possibile e per accelerare i tempi, visto che sono piuttosto pratica, la sigla e tutto quello che serviva per confezionarla l'ho realizzata da me. Mi è piaciuto farlo e ho deciso di spingermi oltre. Poiché mi piace molto il reggaeton ho iniziato da lì e così è nato il mio primo singolo».

È un Under 30 con una grandissima esperienza. Se dovesse scegliere tra musica e film chi vincerebbe?

«Ho sempre fatto tutto. La mia prima regia l'ho fatta a 17 anni, da piccola ho fatto danza, e le mie baby sitter sudamericane mi hanno insegnato sia lo spagnolo, sono bilingue, che ad amare la loro musica. Non si può scegliere perché tutto. Sono tutte correlate e diciamo che Julia è la musica Ludovica è la regia, così vivono indipendenti»

Si sente un cervello in fuga?

«In realtà no, l'Italia, anzi Roma resta sempre la mia base. Io sono nata e cresciuta a Trastevere. Quando mi fermano pensano io sia straniera e lì mi diverto, parlo spagnolo o inglese per confonderli e sul più bello rispondo in dialetto romano. Scherzi a parte, viaggio molto e mi piace».

riproduzione riservata ®

L'intervista integrale su Leggo.it

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA