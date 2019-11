JOYA CHAMPIONS

Timothy Ormezzano

TORINO - Poco sforzo, tanta resa. La Juve, con cinismo tipicamente sarriano, blinda il primo posto del girone di Champions con un turno di anticipo superando 1-0 l'Atletico Madrid, ora costretto a vincere contro la Lokomotiv per non rischiare il sorpasso del Bayer Leverkusen salito a -1. La star assoluta è Dybala, applaudito anche dalla pop star Rhianna, venuta da Londra con tanto di maglia della Juve.

«Gran primo tempo e piccolo calo nel finale. Dybala è un fuoriclasse che sta facendo la differenza», spiega Sarri, che ha scelto la Joya e non Higuain come partner di Ronaldo, ieri con un'inedita fascetta in testa. «Capisco quanto Cristiano sia arrabbiato quando viene sostituito - dice Nedved -. Ha fatto quattro gol in Nazionale, ora aspettiamo che segni anche con noi». Tutti attendevano la risposta sul campo di CR7, anche a quelle notizie che vogliono Messi premiato lunedì con il Pallone d'oro. Ronaldo, dicono in Spagna, sarebbe imbufalito.

Ma quella di ieri è stata un'altra serataccia di CR7: un calcio rifilato per sbaglio alla bandierina, qualche corpo a corpo stile derby di Madrid e una fuga in campo aperto con tiro alle stelle. «Io fisicamente l'ho visto abbastanza bene», la difesa d'ufficio di Sarri: «Non l'ho cambiato perché speravo si sbloccasse».

Quella di ieri è stata la grande noche del diez, il Dybala-show. Alla seconda da titolare in Champions dopo la doppietta alla Lokomotiv, ha lasciato il segno con una serie di numeri da stropicciarsi gli occhi e il gol-partita. «Mi sento bene, mi riescono le giocate, ho segnato una rete difficile». Al 47' la Joya ha fulminato un colpevole Oblak con un piazzato da posizione impossibile. Esultanza con un rapido saluto militare rivolto a Demiral che la Joya poteva evitare. «L'ho fatto perché con lui scherzato su quel gesto - spiegherà il numero 10 -, ma non c'è nessun messaggio dietro». Per il resto De Ligt ha confermato i grandi progressi degli ultimi tempi, mentre Bernardeschi ha scheggiato un palo nella ripresa. E l'Atletico? Poca roba. E un brivido finale per un gol ciccato da Morata, ma il grande ex era in fuorigioco.

