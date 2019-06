Jova Beach Party diventa un album in uscita venerdì

Uscirà venerdì il disco del Jova Beach Party di Jovanotti, il grande festival con il quale l'artista di Cortona girerà questa estate alcune fra le più suggestive spiagge italiane.

L'evento itinerante, ricco di ospiti, prenderà il via il prossimo 6 luglio dalla spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro e proseguirà per tutta la bella stagione concludendosi il 31 agosto presso la Spiaggia Muraglione di Viareggio. All'interno del nuovo Ep di Jovanotti, annunciato a sorpresa questa mattina su Instagram (foto), saranno contenuti un totale di 7 brani inediti, che verranno suonati dall'artista nel corso del live insieme al meglio della sua discografia. Ogni tappa sarà diversa dall'altra e sarà più simile a un grande dj-set che a un vero e proprio concerto. Il disco di Jova Beach Party sarà disponibile anche in formato vinile. Non è dato sapere, almeno per ora, i titoli del 7 nuovi pezzi di Jovanotti.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA