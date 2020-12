Joule forma i manager dell'economia circolare

Domenico Zurlo

Far crescere l'Italia in maniera sostenibile, fornendo strumenti, conoscenze e competenze del fare impresa nella piena consapevolezza del percorso di transizione energetica del Pianeta: è questo l'obiettivo di Joule, scuola d'impresa di Eni diretta a giovani aspiranti imprenditrici e imprenditori. Con l'esperienza innovativa dello Human Knowledge Program il colosso energetico italiano vuole accompagnare la crescita imprenditoriale attraverso l'approfondimento di macrotemi pillars, sfide e opportunità, e promuove il passaggio da un modello di sviluppo economico lineare a uno circolare.

Diverse le iniziative di Joule, che attualizza l'idea di capitalismo etico che è nel Dna di Eni: dal Blended Program, rivolto a 25 partecipanti già selezionati lo scorso giugno con altrettante borse di studio, all'Open Program, gratuito e aperto a tutti e che attualmente conta oltre 5mila iscritti, fino a Energizer, l'hybrid accelerator che supporta chi ha avviato una startup sostenibile. Formatori d'eccellenza e imprenditori mettono a disposizione dei giovani candidati le proprie esperienze: un programma formativo accelerato per chi vuole fare impresa nel modo più dinamico e coinvolgente possibile.

Il programma HKP Blended, iniziato in autunno, ha assegnato 25 borse di studio da 500 euro a giovani under 40, con un'alternanza di lezioni in aula (compatibilmente con le disposizioni sanitarie attualmente in vigore) e lezioni a distanza. Il programma Open, accessibile a tutti (info e iscrizioni sul sito eni.com/joule), è invece interamente in distance learning, mentre Energizer si pone come punto di riferimento per startup e piccole e medie aziende per lo sviluppo di imprese a basso impatto carbonico, fornendo supporto metodologico, logistico e finanziario.

Di particolare rilevanza è l'accordo con Polihub, spin off del Politecnico di Milano, la cui call dal nome Switch2Product' è dedicata ai temi della decarbonizzazione e della circular economy. Nei giorni scorsi nell'ambito del programma sono state selezionate e premiate tre startup innovative che riceveranno un percorso di incubazione personalizzato a cura di Polihub nei nuovi spazi della Scuola Eni per l'Impresa al Campus Bovisa, e il supporto metodologico di Energizer: quest'ultimo permetterà di valutare, monitorare e guidare l'impatto ambientale e circolare generato dai differenti modelli di business. Sono in tutto 11 le realtà imprenditoriali sostenibili nel portafoglio Joule a 2020, in un anno che ha visto crescere tutto il comparto startup italiano, nonostante le difficoltà dell'emergenza sanitaria.



