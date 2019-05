Jorit esalta Ciro Immobile un murales a Ponte di Nona

ROMA - Due murales per celebrare la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta in programma il 15 maggio allo stadio Olimpico alle 20,45. L'iniziativa è della Lega Calcio che sta facendo realizzare le opere che celebrano l'impresa sportiva delle squadre di Gasperini e Inzaghi in zone periferiche delle due città, nell'ottica di riqualificazione del territorio urbano attraverso l'unione di arte e calcio, grazie alla partecipazione di Siae. Per l'occasione sono stati scelti writers italiani di fama internazionale: Jorit, per la città di Roma, e Rosk&Loste, a Bergamo. I lavori degli artisti dureranno circa due settimane e termineranno prima della disputa della finale. Il murales della Lazio, che sorgerà a Ponte di Nona, sta iniziando a prendere forma ed è già visibile il volto di Ciro Immobile. «E' motivo d'orgoglio poter comparire su un murales dedicato alla competizione che celebra il nostro sport al massimo livello nazionale» ha detto orgoglioso il patron biancoceleste Claudio Lotito.

