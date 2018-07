Joao Mario libera l'arrivo di Vidal

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Vidal grazie a Joao Mario. In corso Vittorio Emanuele sono giorni frenetici per completare le ultime operazioni, in entrata e in uscita, e far quadrare i conti in vista della compilazione della prossima lista-Champions, da presentare in rigoroso pareggio di bilancio. E un assist, in tal senso, potrebbe arrivare dal Betis Siviglia, sulle tracce del portoghese «per caratteristiche un profilo che potrebbe interessarci - la chiosa del vicepresidente degli andalusi, Lorenzo Serra Ferrer, a fcinternews.it-. L'Inter vuole 30 milioni? Non parlo mai di situazioni economiche, dico solo che Joao Mario è un ottimo giocatore e potrebbe essere di nostro gradimento».Nonché il tramite nerazzurro per arrivare ad Arturo Vidal, il grande obiettivo in mediana e in uscita da Monaco per la stessa cifra. Il 31enne cileno non è partito con il Bayern per la tournée americana, ufficialmente per «un livello di condizione non soddisfacente» la motivazione del tecnico bavarese Niko Kovac. Ma smentita, con foto (in palestra con il preparatore personale) e dichiarazioni a corredo, da Vidal. «Qualunque cosa tu faccia, devi sempre essere il migliore - il post dell'ex bianconero su Instagram -. Sono pronto al 100%». Sul cileno anche lo United. In alternativa, Mateo Kovacic (50 milioni di valutazione), Hector Herrera (40 di clausola rescissoria dal Porto) e Nicolò Barella (30).