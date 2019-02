Jo Nesbø, la musica in noir

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliUna trilogia musicale dedicata al noir letterario e ad uno dei suoi esponenti più noti, il norvegese Jo Nesbø. L'ispirazione letteraria è da sempre alla base del Marco Cappelli Acoustic Trio, che combina il suono della chitarra classica preparata di Cappelli con il timbro profondo del contrabbasso di Ken Filiano e il personalissimo set di percussioni che Satoshi Takeishi ha costruito per riuscire a dar voce al suo ritmo. Al teatro studio Gianni Borgna il Trio presenterà il nuovo album, Norwegian landscapes, liberamente ispirato all'universo noir di Jo Nesbø. Con il nuovo lavoro Marco Cappelli sceglie i racconti oscuri e inquietanti di Jo Nesbø per concludere la sua trilogia dedicata al noir, dopo Les Nuages en France (2011) dedicato a Fred Vargas e Le stagioni del Commissario Ricciardi (2013), ispirato a Maurizio De Giovanni. Per l'occasione, Cappelli amplia il suo trio coinvolgendo il clarinettista Oscar Noriega e la polistrumentista esperta di live elettronics, Shoko Nagai, battezzando il nuovo quintetto come The Nesbø Project.Norwegian Landscapes è una suite formata da sette brani composti intervallati da altrettanti interludi improvvisati. L'album, nella versione edita dall'etichetta Da Vinci, si avvale anche della partecipazione di DJ Olive, noto per le sue collaborazioni con Uri Caine o Dave Douglas.riproduzione riservata ®