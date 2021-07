Jessica Rossi non è più infallibile, questa l'amara verità. A Rio 2016 era stata perfetta, a Tokyo nella fossa olimpica (tiro a volo) ha chiuso ottava, fuori dalla finale per le medaglie. Lei che era arrivata ai Giochi così carica di ambizioni e di responsabilità che il Coni le aveva affidato il prestigioso ruolo di portabandiera. Diciamo la verità, Jessica che sbaglia è davvero la notizia più incredibile di questi Giochi. Sembrava impossibile e invece è accaduto. E le sue parole nel dopo-gara semplici e ingenue («Ho fatto 119, quindi un'ottima gara, e non credo di essere mancata in qualcosa o di non essere arrivata pronta, sono state le altre a dimostrarsi fortissime, e non mi aspettavo che qui ci fosse un livello così alto») ci regalano una campionessa tornata per un giorno normale. Speriamo solo per un giorno, però...



