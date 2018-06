Je so' pazzo per Pino A Napoli festa all-star

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaMILANO - Ci sono artisti che non si possono dimenticare. Come Pino Daniele, a cui è dedicato l'evento musicale dell'anno: un grande concerto, intitolato Pino è, in sua memoria che si terrà giovedì al San Paolo di Napoli. La sua Napoli, quella cantata nei suoi dischi più belli, dove si raduneranno per una sera sullo stesso palco amici e colleghi come Francesco De Gregori, Jovanotti, Claudio Baglioni, Biagio Antonacci, Tiromancino, Antonello Venditti, Clementino, James Senese, J-Ax, Alessandra Amoroso, Elisa, Gianna Nannini, Ron, Il Volo, Eros Ramazzotti, Renzo Arbore, Paola Turci, Ornella Vanoni, Teresa De Sio, Francesco Renga; Massimo Ranieri, Raiz, Red Canzian, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Mario Biondi.Insomma, un cast con il meglio della musica italiana, a cui si aggiungeranno anche tra gli altri ospiti extramusicali, come Pier Francesco Favino, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano. Un omaggio all star, con oltre 40 nomi, tra cui figura pure la band storica di Nero a metà, per ricordare Pino Daniele a tre anni e mezzo dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 gennaio 2015. Una sorta di omaggio trans-generazionale per una notte magica, in cui si ascolteranno anche duetti inediti.Il via per tutti alle 20, con una diretta radiofonica da parte di RaiRadio2 (e di altri otto network radiofonici) e con una prima serata su Rai 1. In attesa, è stato anche mandato in air play radio un brano inedito: Resta quel che resta, canzone composta nove anni fa da Daniele. Tutti i ricavati dalla vendita del brano saranno devoluti in beneficenza alla Pino Daniele Trust Onlus e alla Pino Daniele Forever Onlus. Attive anche raccolte fondi sino al 10 giugno per sostenere In Aid of Children per la lotta contro il tumore pediatrico e Save the children, a cui si potrà donare 2 euro con un sms al 45585.Una notte di grande musica, dunque, pure per la beneficenza, a cui farà seguito la pubblicazione, dal giorno dopo il concerto, di una nuova raccolta di Pino Daniele: Le corde dell'anima Studio & Live (foto), 40 pagine e quattro cd di musica, parole e ricordi dedicati a uno dei nostri più grandi cantautori. «Con Pino son stato amico per molti anni», ha raccontato Ferdinando Salzano di Friends & Partners, organizzatore dell'evento assieme a Maurizio Salvadori di Trident Music. «Lo ricordo ancora con molto affetto, non era solo un artista immenso ma anche una delle figure più professionali che abbia mai incontrato».riproduzione riservata ®