Jazz Festival, il doppio palco per il centenario

Sarà il Garbatella Jazz Festival (GJF) 2019 a dare il via - domani - al conto alla rovescia per le celebrazioni del centenario dello storico quartiere: il 18 febbraio 1920 veniva avviata la costruzione, in piazza Benedetto Brin, del primo edificio. GJF 2019 festeggerà invadendo di musica le strade e le piazze del quartiere domani, venerdì e sabato. Epicentro della manifestazione sarà la sua location storica, la Villetta vestita a festa dopo il restauro. Qui si alterneranno due doppi concerti, con un gruppo principale che si esibirà dalle 21,30 e un gruppo di apertura che lo precederà alle 20,30. L'inaugurazione è affidata al Cantina jazz quintet con Mino Curiano (voce e tromba), Roberto Bachi (pianoforte), Marco De Santis (chitarra), Umberto De Santis (contrabbasso), Roberto Scarabotti (batteria), mentre alle 21,30 salirà sul palco il Go-Dex quartet, di Pasquale Innarella (sax tenore), Paolo Cintio (pianoforte), Leonardo De Rose (contrabbasso), Giampiero Silvestri (batteria). Il quartetto rilegge in chiave moderna, superando lo stereotipo del linguaggio dell'hard bop, le musiche del grande sax tenore afroamericano Dexter Gordon.

Via F. Passino 26, via degli Armatori 3, ingre. gratuito, info 3316423680 o 3319496348 (prenotazioni cena), info e programma www.caragarbatella.it

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

