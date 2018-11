Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Jams PerugiaIl disappunto dei romani per l'emergenza rifiuti non accenna a placarsi e l'indirizzo mail di Leggo dedicato alla questione è sempre più intasato. Ci arrivano buone notizie dal XIV municipio, dove i lettori ci fanno sapere che via Lombroso è stata completamente ripulita. Purtroppo però arrivano tante mail come quella del comitato di quartiere Largo Beltramelli: «Stiamo conservando molte foto per un' eventuale class action, che stiamo valutando di avviare (Immagine 1)». Luca S. ci denuncia invece la situazione di zona Domenico Jacobini: «Qui lo stato di abbandono si perpetua ormai da mesi con relativi rischi igienico sanitari, oltre all'impossibilità di poter conferire i rifiuti urbani nei distinti appositi cassonetti (5)». E ancora l'ennesima segnalazione dalla collina Lanciani, di Laura F.: «Quelle che mando qui in allegato (4) sono le foto della discarica abusiva accanto al frequentato passaggio pedonale che collega il quartiere di Collina Lanciani con il Ponte».Tra le foto più assurde che ci sono arrivate e che pubblichiamo oggi anche zona Aurelio (2), Alessandrino (7), San Pietro (6) e San Basilio (8). La rabbia di alcuni residenti deriva anche dall'orgoglio ferito nel mostrare il peggio di Roma ai forestieri, come ci scrive Maria H.: «Questa è la situazione di una via che percorrono i turisti (3), ma che figura ci facciamo?»riproduzione riservata ®