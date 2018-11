Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaUn set internazionale, tra la Puglia e la Russia. Questo l'unico dettaglio noto della fiction che avrà come protagonisti la strana coppia Lino Banfi Al Bano Carrisi. Anche perché, parola dello stesso Banfi, il resto è ancora tutto da stabilire. «Tutti vogliono sapere come sarà, ma né io né Al Bano abbiamo deciso nulla, ci telefoniamo e ci divertiamo a pensare a come potrebbe essere», spiega l'attore pugliese ai microfoni di Radio 2. «Penso sia una fiction di tre o quattro puntate ambientata in Puglia, visto che entrambi siamo ambasciatori della nostra meravigliosa terra. Ma Al Bano dice anche andremo a girare anche una settimana in Russia». Sarà che Al Bano è molto amato in Russia e, più in generale, all'estero. I due infatti, mentre lavorano al progetto della fiction, devono fare i conti con gli impegni internazionali del cantante. «In questi giorni ci sentiamo spesso, ci mandiamo messaggi d'amore, solo che lui è sempre in giro, va in Russia, in Giappone, lavora tantissimo. Io gli consiglio sempre di calmarsi, di raffreddare il motore». Eppure le raccomandazioni dell'amico non servono a nulla. «Lui è uno che deve lavorare sempre, altrimenti sta male».Sta di fatto che un altro degli ingredienti della fiction sarà, l'amore per la Puglia. Un amore che è stato un po' il filo conduttore della carriera di Banfi, che conclude: «Zalone, che mi piace molto, mi ha sempre stimato e ha più volte detto che io ho aperto la strada alla pugliesità, che prima non c'era».