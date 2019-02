James Perugia

Un grido di aiuto che, per ora, si leva da Bari: Italia non abbandonarci. Vogliamo una Sanità uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti. A prestare il volto all'appello contro l'autonomia che potrebbe essere approvata dal governo a guida gialloverde è una donna malata di tumore avvolta in una bandiera tricolore. È lei la protagonista della campagna promossa dal presidente della Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri nonché presidente dell'Ordine medici di Bari, Filippo Anelli, in risposta alle richieste di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia: «Il rischio è di gravissime ricadute sulla salute dei cittadini».

I manifesti sono già affissi a Bari e, da marzo, tappezzeranno altre città. La campagna punta ad alzare l'attenzione sulle possibili conseguenze del regionalismo differenziato, che «potrebbe avere conseguenze sull'unità del Paese e sull'uguaglianza dei cittadini nell'accesso al diritto alla salute», denuncia Anelli.

La campagna è accompagnata dall'hashtag #SìalSSN e richiama i valori di equità, uguaglianza e solidarietà del Servizio sanitario nazionale, come «baluardo verso derive che potrebbero produrre cittadini italiani di serie A e cittadini italiani di serie B in alcuni ambiti come la Sanità, a seconda della regione in cui vivono».

Con questa iniziativa i professionisti della salute esprimono la loro preoccupazione per una riforma che rischia di «minare il principio di uguaglianza e solidarietà, oltre che il Sistema sanitario nazionale nel suo complesso». Finora «il Ssn, con tutti i suoi difetti, è riuscito a garantire a tutti i cittadini un livello di assistenza tra i più elevati al mondo - conclude Anelli - Il timore diffuso tra i medici è che questo sistema venga cambiato, non si sa bene come e perché».

