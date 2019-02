James Perugia

Un diplomatico nordcoreano scomparso e la figlia che forse è stata sequestrata dai servizi segreti di Pyongyang. Non è la trama di una spy story ma ciò che sta accadendo a Jo Song-gil, scomparso a Roma a fine novembre 2018, e a sua figlia Jo, 17 anni. Di lei si sa solo che stava frequentando il liceo a Roma, probabilmente un istituto privato di via della Scultura, vicino all'ambasciata nordcoreana. «È stata rimpatriata», ha detto in una conferenza stampa a Seul Thae Yong-ho, uno dei disertori nordcoreani più noti e attivi, che scappò nel 2016 quando era vice ambasciatore a Londra. Thae ha detto di essere riuscito a verificare la notizia con delle fonti interne. «Ora si trova in Corea del Nord sotto il controllo delle autorità», conclude.

Uno scenario pericoloso per la giovane, dopo le ritorsioni a cui il regime sottopone i familiari dei traditori. Se così fosse significherebbe che la ragazza, minorenne, sarebbe stata prelevata sul territorio italiano prima di riuscire a unirsi al padre e alla madre in fuga, per poi essere messa su un aereo con destinazione Corea del Nord. Il padre, Song-gil, ha fatto perdere le tracce insieme alla moglie: sapeva di dover essere sostituito (con ritorno in patria) e allora forse ha preferito la fuga preventiva. Solo lo scorso anno il dittatore Kim Jong-un avrebbe cancellato tra i 50 e i 70 alti funzionari contrari al suo avvicinamento agli Stati Uniti.

La Farnesina fa sapere di essere stata informata il 5 dicembre scorso dall'ambasciata della Corea del Nord a Roma che l'ex incaricato d'affari Jo Song-gil e la moglie avevano lasciato l'Ambasciata il 10 novembre e che la figlia 17enne, avendo richiesto di rientrare nel suo Paese dai nonni, vi aveva fatto rientro il 14 novembre 2018, accompagnata da personale femminile dell'Ambasciata. «La storia di Jo Song-gil e di sua figlia, rapita dall'intelligence nordcoreana in Italia, se confermata, sarebbe un caso di una gravità inaudita», ha invece sottolineato sui social il sottosegretario Di Stefano.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA