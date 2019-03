James Perugia

Theresa May è stata sconfitta, di nuovo. Una bocciatura netta, la seconda in tre mesi. L'accordo stipulato dalla premier con l'Ue è stato nuovamente respinto (dopo la votazione di gennaio) dalla Camera dei Comuni con uno scarto di 149 voti: 391 contrari e 242 favorevoli. L'accordo era stato modificato lunedì scorso nella parte relativa al cosiddetto backstop, che prevede il mantenimento di un confine aperto tra Irlanda del Nord (che fa parte del Regno Unito) e Irlanda (che è un paese membro dell'Ue), nell'ipotesi in cui Ue e Regno Unito non dovessero trovare un accordo definitivo sulle loro relazioni future. Il voto di ieri ha aperto una tre giorni cruciale per le sorti della Gran Bretagna.

Dopo la bocciatura di ieri Westminster è chiamata a votare oggi sulla possibilità di un no deal: un'uscita radicale, senza intesa. Domani, infine, è previsto un voto su un rinvio della Brexit, attualmente fissata al 29 marzo 2019.

Dopo l'incontro di lunedì sera a Strasburgo con Jean-Claude Juncker, Theresa May sembrava aver ottenuto le garanzie chieste dall'ala euroscettica dei Tories e dagli alleati nordirlandesi del Dup sulla questione del backstop. Ma ieri mattina il parere dell'avvocato generale dello stato Geoffrey Cox ha affossato definitivamente l'accordo: «I rischi legali di una durata indefinita del backstop rimangono invariati».

La premier ha provato a difendere l'accordo fino all'ultimo, con un intervento alla camera dei comuni con un filo di voce: «L'accordo sulla Brexit è stato migliorato ed offre garanzie legalmente vincolanti sul backstop. L'alternativa ha avvertito è fra questo accordo e il rischio che la Brexit vada perduta». Ma non è servito a nulla.

Oggi il voto decisivo: quello se procedere o meno con una Brexit senza accordo il 29 marzo, la data fissata per l'uscita del Regno Unito dalla Ue. In assenza di un accordo non ci sarà il periodo di transizione fino alla fine del 2020, previsto per evitare contraccolpi economici e logistici imprevedibili nel divorzio tra Londra e Bruxelles e negoziare un nuovo accordo tra Regno Unito e Unione europea. Se invece l'opzione no deal verrà respinta, domani i Comuni saranno chiamati a decidere se chiedere all'Unione europea una proroga dell'Articolo 50, rinviando così la Brexit.

«Se ci sarà una richiesta ragionata da parte del Regno Unito per un'uscita posticipata, i 27 Paesi dell'Ue la valuteranno e decideranno all'unanimità - così il portavoce del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, subito dopo il voto - l'Ue si aspetta una giustificazione credibile per una possibile estensione della permanenza del Regno Unito».

Nel frattempo le aziende britanniche si stanno già attrezzando. Il Purchasing Managers' Index (l'indice che monitora la salute economica dell'industria) aggiornato al marzo 2019 ha registrato una corsa alle scorte delle aziende britanniche che ha raggiunto il più alto livello dagli anni Novanta.

