James Perugia

«Somebody save me!», «Qualcuno mi salvi!», cantava il ritornello della famosa sigla della serie Smallville. La stessa richiesta d'aiuto che devono aver gridato le vittime di Allison Mack, attrice protagonista della serie, che si è dichiarata colpevole per aver reclutato schiave sessuali per conto della setta Nxivm.

La 36enne di origine tedesca era stata arrestata a inizio 2018 insieme al capo della setta Keith Reiner. La Allison reclutava donne per soddisfare gli appetiti sessuali del santone, e ne aveva minacciate due perché accettassero di avere rapporti intimi con lui. L'attrice si è dichiarata colpevole per i reati di associazione a delinquere e traffico sessuale.

Nxivm è una setta fondata nel 1998 da Keith Raniere, mascherata inizialmente da società che organizzava corsi e seminari di auto aiuto, che reclutava seguaci anche tra i divi di Hollywood. Nel 2017 il New York Times ha pubblicato il racconto di Sarah Edmondson, attrice canadese che aveva fatto parte di Nxivm per dieci anni, e ha svelato l'esistenza del gruppo segreto all'interno di esso: Dominos Obsequious Sororium (Signori delle donne schiave). Le donne del gruppo venivano marchiate a fuoco con le iniziali di Raniere vicino all'inguine, ed erano costrette a sottomettersi sessualmente a Raniere quando lui lo esigeva. Venivano anche sottoposte a lunghi periodi di digiuno per soddisfare gli ideali di magrezza assoluta voluti dal guru. Catturato in Messico nel 2018 e subito estradato, Raniere è in carcere senza possibilità di cauzione.

«Sono arrivata alla conclusione che mi devo assumere la responsabilità della mia condotta ed è per questo che oggi mi dichiaro colpevole», queste le parole di Allison Mack, che ha anche chiesto perdono alla sua famiglia e a tutte quelle persone che hanno sofferto per la sua «errata adesione all'insegnamento di Keith Reniere».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA