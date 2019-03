James Perugia

«Santità si avvicini un po' alla finestra, un po' di più», «Figliolo benedetto, ma così andrò a sbattere contro il vetro!!». Il modello che si presta ad essere fotografato è Papa Giovanni Paolo II, e il fotografo che scatta e dà indicazioni Gianni Giansanti. Dietro ad ogni immagine di Passing by - la retrospettiva dedicata al grande fotografo - c'è un aneddoto speciale, come racconta Ada Masella, una delle sue collaboratrici storiche che cura l'esposizione insieme a Chiara Mariani. Fu Giansanti ad immortalare il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio 1978, e così cominciò la sua carriera a 21 anni. Dalle fotografie che raccontano le più importanti tappe della cronaca italiana, come la strage di Bologna, alla lunga sezione di ritratti con Sandro Pertini in vacanza, Italo Calvino e lo stilista Valentino. E infine i reportage di Giansanti dalla Somalia e dal Tibet. La storia internazionale, che è passata attraverso la sua macchina fotografica, da domenica al 5 aprile in Piazza di Sant'Egidio 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA