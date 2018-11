Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Renzo Arbore torna su Rai2, il 12 e 19 dicembre in prima serata, con un nuovo programma dal titolo Guarda... Stupisci (sottotitolo: Modesta e combiccherata lezione sulla canzone umoristica napoletana). Arbore e la Rai: un sodalizio cominciato negli anni 60 e che ha fatto la storia della radio e della tv italiana. E infatti ora Arbore sale in cattedra, in questa sua nuova trasmissione, e continua a insegnare, e a trasmettere il suo bagaglio musicale. Dopo il successo di Indietro tutta 30 e l'ode, dello scorso anno, il trio composto da Arbore, Nino Frassica e Andrea Delogu ha trasferito l'aula universitaria, disegnata da Alida Cappellini e Giovanni Licheri, nel centro di produzione Rai di Napoli, dove sarà illustrato alle nuove generazioni il grande repertorio della canzone umoristica napoletana.Arbore fa così ritorno nella città dove ha vissuto da studente universitario e dove ha conseguito la laurea in giurisprudenza; una città che può dirsi la sua patria culturale. E chi meglio di lui, che viene definito il primo disc jokey italiano e che in Italia ha rivoluzionato il modo di fare radio, per far innamorare i giovani della canzone umoristica napoletana? Il cantautore e conduttore radiofonico sarà accompagnato nelle due serate dalla sua Orchestra Italiana. Nel corso delle puntate ci saranno ospiti a sorpresa. Il programma è di Renzo Arbore, Nino Frassica e Ugo Porcelli e di Giovanna Ciorciolini e Gino Aveta, per la regia di Luca Nannini.