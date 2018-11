James Perugia Pioggia e vento e, al nord, pure la neve. Il maltempo torna sull'Italia

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaPioggia e vento e, al nord, pure la neve. Il maltempo torna sull'Italia dopo la terribile sequenza del ponte di inizio novembre e anche dei giorni successivi.E scatta nuovamente l'allarme. Ieri i primi fiocchi hanno toccato Alpi e Prealpi tra Lombardia e Piemonte, oggi sono attese nevicate a partire dai 3-400 metri su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ma le grane peggiori potrebbero arrivare dai forti temporali e dai venti previsti nel centro-sud, specie sul versante tirrenico.Oggi la Protezione civile ha lanciato l'allerta arancione per 7 regioni: l'intero territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e i bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Nel Lazio si annunciano piogge forti, a Napoli ieri ha già soffiato un vento così forte da rompere i vetri di molte abitazioni del centro della città. Il sindaco di Napoli, De Magistris, ha disposto per oggi la chiusura delle scuole ma anche di cimiteri e parchi.Allerta gialla in Veneto, Umbria, Molise e Puglia e gran parte della Sardegna. Gli esperti suonano l'allarme anche per il rischio valanghe che diventa concreto nelle zone di montagna dove sono stati devastati i boschi dalla recente ondata di maltempo. Nelle prossime ore il leggero miglioramento farà spazio nuovamente all'arrivo di una ulteriore perturbazione atlantica, con il maltempo che si intensificherà nel weekend a partire già dalla giornata di venerdì.Da Udine ieri è arrivata una buona notizia: sono stati salvati tre alpinisti veneti che erano rimasti bloccati da domenica sulla Cima Strugova nelle Alpi Giulie Occidentali. Intanto, sul fronte influenza, sono 300 ila gli italiani colpiti negli ultimi giorni dal contagio virale. Molte regioni, come il Lazio, hanno distribuito centinaia di migliaia di dosi di vaccino, invitando i cittadini a immunizzarsi subito.riproduzione riservata ®