Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaPaura per l'attore Ennio Fantastichini, ricoverato d'urgenza martedì sera nel reparto di rianimazione del policlinico della Federico II di Napoli a causa di una brutta polmonite. Le condizioni dell'attore sarebbero piuttosto gravi, anche se al momento non sarebbe in pericolo di vita.Fantastichini è attualmente cosciente e respira autonomamente. L'equipe guidata dal professor Giuseppe Servillo lo ha comunque sottoposto a cure intensive.Sessantatreenne, Ennio Fantastichini ha alle spalle una carriera quasi quarantennale fatta di cinema, teatro e Tv. Dopo alcuni ruoli minori, l'attore di origini viterbesi viene lanciato nel 1988 da Gianni Amelio grazie al ruolo dello scienziato Enrico Fermi in I ragazzi di via Panisperna. Sempre col maestro calabrese, l'anno seguente, conosce il suo successo più grande, interpretando in Porte aperte il personaggio di Tommaso Scalia accanto al suo maestro Gian Maria Volonté. Per quel ruolo, l'allora trentaquattrenne Ennio è premiato con numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra i quali il Ciak d'oro, il Nastro d'argento, lo European Film Award e il Felix. Negli anni, ha arricchito col suo volto e la nervosa fisicità tanti film italiani di successo, come La stazione di Rubini, Ferie d'agosto di Virzì, Mine vaganti di Ozpetek. Particolarmente intenso anche il suo legame col cinema napoletano: Fantastichini ha recitato nei film di Piscicelli (Il corpo dell'anima e Alla fine della notte), Terracciano (Per tutto il tempo che ci resta), oltre che in Rosa Funzeca di Grimaldi e in Fortapàsc di Marco Risi, sulla storia del giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra.