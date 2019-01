Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James Perugia«Oggi compio 44 anni e la cosa più bella è passare il compleanno qui al Pincio a suonare, a rallegrare la gente». Roberto ha lavorato in tv ed ha gestito un'impresa di pulizie, ma sente il richiamo della strada da quando aveva 20 anni. Ed ogni volta che la strada chiama, lui continua a rispondere. Oggi più che mai: questa sua passione, infatti, si sta rivelando più proficua di un lavoro normale: «Fino a poco tempo fa avevo quest'impresa di pulizie con mia sorella, ma ci siamo dovuti fermare perché gli amministratori non ci pagavano racconta - allora ho cominciato a venire a suonare più spesso e mi va molto meglio».I musicisti più bravi guadagnano intorno ai 1000-1200 euro al mese, suonando per tre ore al giorno. Come Eugenio, 27 anni, che si esibisce in piazza del Popolo: «Sto registrando il mio disco, canzoni che ho scritto io, e suonare per strada è il modo migliore per mantenermi». I coetanei di Roberto lavorano per lo più in azienda, spesso con contratti di stage. «Con i miei amici ci confrontiamo, e gira che ti rigira io sono quello che guadagna meglio, e magari gli altri sono pure sfruttati». Ma non è solo una questione di soldi. «Suonando per strada ho imparato a parlare con le persone. Ho conosciuto tanti estranei che poi sono entrati nella mia vita». Inseguire un sogno e sbarcare il lunario. Quello che sta cerando di fare anche Fouad, egiziano di 26 anni trasferitosi in Italia per amore. Lui studia ingegneria alla Sapienza e suona in via del Corso: «In questo periodo della mia vita questo è il modo migliore per arrotondare, anche perché per la maggior parte del tempo devo studiare». Fouad ha due obiettivi: laurearsi e trovare un lavoro da ingegnere, e una certezza: «non smetterò mai di suonare per strada».riproduzione riservata ®