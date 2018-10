Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaNell'acqua di Marte c'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita. Non quella che abbiamo sempre visto nei film di fantascienza, ma comunque vita. Ovvero microrganismi, tanti e più numerosi per varietà, il cui metabolismo è basato appunto sull'ossigeno. La ricerca è stata messa a punto dal California Institute of Technology (Caltech), i cui scienziati hanno affermato che la presenza di questo gas potrebbe permettere la sopravvivenza anche di animali più complessi, come le spugne. L'ossigeno si troverebbe nell'acqua salata del sottosuolo di Marte (compreso il lago scoperto dal radar italiano Marsis, della sonda europea Mars Express).La scoperta dei ricercatori si basa sul calcolo della quantità di ossigeno che può essere disciolto nell'acqua salata. Acqua che è sottoposta a varie condizioni di pressione e temperatura nel sottosuolo di Marte: il lago summenzionato si trova ad esempio a una profondità di 1,5 chilometri«I nostri calcoli - scrivono gli studiosi - indicano che in un serbatoio d'acqua salata di questo tipo ci potrebbero essere elevate concentrazioni di ossigeno disciolto». Secondo lo studio, inoltre, le concentrazioni di ossigeno sono particolarmente elevate nel sottosuolo delle regioni polari. «Non sappiamo se Marte abbia mai ospitato la vita - concludono gli autori - ma i nostri risultati estendono la possibilità di cercarla, indicando che le forme di vita basate sull'ossigeno sul pianeta rosso potrebbero essere possibili, a differenza di quanto immaginato finora. Aperta anche la caccia alla vita su altri pianeti e lune che ospitino sacche di acqua salata o oceani sotterranei, come la luna di Saturno Encelado.riproduzione riservata ®