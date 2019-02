James Perugia

Milano e Roma più calde di Casablanca e del Cairo. Non è un'allucinazione (causata da un colpo di calore), ma il dato che si è registrato confrontando le temperature delle due più grandi città italiane ieri pomeriggio (20° a Roma e 19° a Milano) con le capitali del Marocco (16°) e dell'Egitto (18°), ben più vicine alla linea dell'equatore.

In tutta la penisola infatti più che a fine febbraio pare di stare in primavera, con temperature che raggiungono valori massimi superiori alle medie anche di 10 gradi, e punte di oltre 20 al Centro-nord. In Lombardia oggi scatta il codice rosso per il rischio di incendi nei boschi.

Il caldo eccezionale investe anche le Alpi: a 1.000 metri sono state raggiunte punte di oltre 16-17 gradi, fino a sfiorare addirittura i 20 in Valle d'Aosta. «Solo un anno fa, in questi giorni - rileva Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com - venivamo invece interessati dai venti di Buran con gelo e neve fino in pianura, anche a Roma». Un quadro rovinato solo da qualche pioggia, attesa tra venerdì e sabato al Centrosud.

La situazione non cambia nel resto d'Europa: «Caldo record registrato in Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio non solo a febbraio - spiega Nucera - ma per l'inverno in generale, con punte di 20 gradi e persino un picco di 21 registrato in Inghilterra. Stiamo parlando di temperature sopra la media anche di 15 gradi e che si dovrebbero registrate a primavera inoltrata, se non addirittura in estate sulle Isole Britanniche. Nel frattempo in Spagna si superano già punte di 25 gradi, mentre il freddo invernale batte ritirata sull'Europa più orientale».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA