James Perugia Manuel Bortuzzo non potrà più camminare. Questa la sentenza,

James PerugiaManuel Bortuzzo non potrà più camminare. Questa la sentenza, senza appello, dei medici dell'ospedale San Camillo di Roma. «C'è una lesione del midollo completa». A dirlo è il professore Alberto Delitala, responsabile della Neurochirurgia del San Camillo. Manuel era stato ferito da colpi di pistola, probabilmente per errore, nella notte tra sabato e domenica in piazza Eschilo, nel quadrante sud della Capitale, nel quartiere Axa. «Papà, questa sera esco con Martina, la mia nuova fiamma». Questo l'ultimo sms che ha scritto Manuel al padre, sabato sera, prima della tragediaVent'anni, trevigiano trapiantato a Roma grazie al talento per il nuoto (si allenava con Paltrinieri, campione del mondo dei 1500 metri) che ora deve fare i conti con un futuro spezzato da un proiettile che gli ha lesionato il midollo. Manuel non potrà mai realizzare il suo sogno di gareggiare alle Olimpiadi.E intanto al San Camillo i suoi familiari restano col fiato sospeso, in attesa di avere notizie sullo stato di salute del nuotatore. «Nonostante la decompressione del midollo, eseguita con i mezzi più avanzati, il midollo spinale non conduce», recitava l'ultimo bollettino medico di ieri nel quale si parlava di «lesione midollare completa». Il prossimo passo, per Manuel, sarà quello del risveglio, per poi organizzare il trasferimento in un centro di riabilitazione «per consentire al paziente di riprendere una vita anche in presenza di una lesione midollare».Per il momento la prognosi resta riservata, bisognerà «attendere ancora qualche giorno per dichiararlo fuori pericolo» perché - spiegano i medici - «le complicanze sono ancora possibili in questa fase».«Se il decorso continua senza complicanze pensiamo nei prossimi giorni di tentare la riduzione della sedazione e un risveglio del ragazzo» ha detto Emiliano Cingolani, anestesista e responsabile Centro Rianimazione 1 dell'ospedale San Camillo.riproduzione riservata ®