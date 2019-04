James Perugia

La rockstar Mick Jagger si sottoporrà in settimana ad un intervento al cuore, a New York, ma non c'è da aver paura. Il leader dei Rolling Stones dovrebbe riprendersi completamente e tornare presto sul palco: entro l'estate.

L'operazione a cui si sottoporrà (si tratta di un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca) ha un tasso di successo del 95%. Inoltre Jagger a 75 anni è in condizioni fisiche straordinarie. Dopo gli eccessi del passato, infatti, segue un'alimentazione che ricorda quella di un campione sportivo, con una dieta a base di pasta integrale, riso, fagioli, pollo e pesce, accompagnata da esercizio fisico costante.

La band ha annunciato durante il fine settimana che avrebbe posticipato il tour, intitolato No Filter', in 17 città di Usa e Canada, che doveva partire il 20 aprile a Miami, a causa dei problemi di salute del cantante. Problemi scoperti in un controllo di routine. I Rolling Stones hanno fatto sapere in un comunicato che «a Mick è stato consigliato dai medici di non andare in tour in questo momento, perché ha bisogno di cure».

Ma la rockstar di stare a letto non ne vuol proprio sapere e già scalpita: «Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour -ha commentato su Twitter - ma lavorerò duramente per tornare in pista il prima possibile. Porgo a tutti le mie scuse». Dopo l'annuncio,

Jagger è stato fotografato mentre si rilassava sulla spiaggia a Miami con la fidanzata Melanie Hamrick e i figli Deveraux e Georgia May. «È una grande delusione per tutti ma le cose vanno risolte, e ci vedremo presto - ha scritto su Twitter il collega Keith Richards - Mick, siamo sempre qui per te!». Mentre Ronnie Wood ha affermato: «Ci mancherai nelle prossime settimane, ma non vediamo l'ora di vederti e stare tutti insieme molto presto».

